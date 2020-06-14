شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون تغنوا بنصائح للجمهور لمواجهة كورونا .. أبرزهم هانى شاكر ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الغنائية منذ اجتياح فيروس كورونا "كوفيد-19"، حالة من الركود خاصة فى عدم إقامة الحفلات الغنائية الجماهيرية، رغم مرور موسم عيد الفطر، ولكن الكثير قرر أن يشارك ويكون سبب سعادة المواطنين وتشجيعهم بالبقاء في منازلهم من خلال عدة حفلات "أون لاين" سواء عن طريق اليوتيوب أو عن طريق القنوات الفضائية، ولكن بعض المطربين الآخرين قرروا أن يطلقوا الأغنيات التي تحس المواطنين على البقاء بمنازلهم وإعطائهم نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق كلمات الأغنيات، لأن الفن يصل للجمهور بشكل أسرع.

في البداية ، أطلق فريق "MtM" أغنية مدتها نصف دقيقة فقط، ولكن كان الهدف منها هو الوقاية من فيروس كورونا وأن يرتدون الكمامة وأن يستخدمون الكحول لتعقيم أيديهم.

ليفاجئ بعد ذلك أميرعيد مطرب فريق "كايروكى" وأحمد بهاء مطرب فريق "شارموفرز"، ليقدمان أغنية على شكل ديو عن طريق "اللايف" باعطاء نصيحة للمواطن بالتباعد الاجتماعى وعدم مصافحتهم لبعض حتى لا ينتقل الفيروس بينهم.

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وفى ظل انتشار الفيروس كان النجم محمد رمضان يحضر لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "كورونا فيروس" والتي تهدف لتهدئة المواطنين بسبب بقائهم داخل منازلهم منذ فترة طويلة، وإعطاء الامل للناس بأن سيكون فىذ ات يوم حل لهذا الفيروس اللعين بفضل الله سبحانه وتعالى.

ليس هذا فقط، ولكن أمير الغناء العربى هانى شاكر انتهى أمس من تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "هتعدى" ويهدف من خلالها بث حالة من الأمل والتفاؤل في زمن الكورونا، وتعاون فيها مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، وماستر أمير محروس، وسيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.