شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى: لن أعود للتمثيل وأرفض أن يجسد أحد سيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضحت الفنانة المعتزلة فى تصريحات خاصة لليوم السابع رداً على ما تم تداوله مؤخرا من أنها يمكن أن تعود للتمثيل فى حالة تجسيد سيرتها الذاتية بتجسيد الجزء الحالى من حياتها الأسرية مع أسرتها وأبنائها، مثل المسلسلات التركى التى تتجاوز 300 حلقة ـ أن هذا الكلام على سبيل الدعابة، مؤكدة أنها لن تعود للتمثيل مطلقاً.

وقالت شمس البارودى :" أنا معرفش أمثل تانى وباستغرب لما بشوف زوجى حسن يوسف وابنى عمر بيمثلوا وحتى بستغرب لما بشوف نفسى زمان وأنا بمثل، لأنى نسيت التمثيل".

وتابعت:" انا بعتبر التمثيل نوع من إتقان الكذب وهذا ليس ذماً أو طعناً فى التمثيل، فسيدنا يوسف كذب على إخوته ليعلمهم، عندما قال إن صواع الملك سرق ، فإتقان التقمص والتمثيل نوع من المهارة لا أجيدها الأن، وأكتفى حاليا بأن أعيش فى سكينة وهدوء مع عباداتى وأسرتى"

وعن تجسيد سيرة حياتها قالت:" لا أقبل أن يجسد أحد قصة حياتى، وأوصيت أبنائى أن يقاضوا أى شخص يقدم على هذا العمل، ولكن يمكن أن أوافق على أن يتم تجسيد سيرتى بصوتى فقط وبصور من حياتى وعائلتى الافلام الوثائقية"

Advertisements

وأكدت شمس البارودى أنها اكتشفت مؤخرا أن ابنتها ناريمان التى تعمل فى لندن حاليا تهوى التمثييل وتمثل بفرق الهواة بعض المسرحيات الشكسبيرية ، مؤكدة أن ابنتها هى الوحيدة القادرة على تجسيد شخصيتها إذا وافقت على ذلك.

وأشارت إلى أنها لا تحب الوقوف أمام الكاميرا حتى عندما يتم تصوير بعض البرامج مع زوجها الفنان حسن يوسف فى المنزل، مؤكدة أنها سبق وتلقت عروضا خيالية بالملايين لعمل برامج دينية أو الحديث عن سيرة حياتها ولكنها رفضتها، مؤكدة أنها أيضا بعد اعتزالها تلقتعرضا من الكاتب الصحفى الكبير عبدالوهاب مطاوع للكتابة فى المجلة ولكنها رفضت لأنها خافت أن يشوب إلتزامها شائبة وشبهة حب الظهور من جديد.

وأشارت الفنانة المعتزلة إلى أنها لم ترغب فى أن تقوم بعمل أى مشاريع بعد اعتزالها واكتفت بعباداتها ورعاية أسرتها وجهادها مع نفسها وأسرتها وتحملت ما مر بها من ظروف صعبة وتدعو الله أن يثبتها على ما وصلت إليه.