شكرا لقرائتكم خبر عن نسى الكورونا.. كيفن هارت يصطحب زوجته "الحامل" لتناول العشاء مع أصدقائهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول النجم العالمي كيفن هارت أن يقضي وقت ممتع مع زوجته وعدد من اصدقائه المقربين بعيدا عن أجواء القلق والتوتر التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الذي يهدد العالم .

التقطت عدسات مصورو " البابارتزي " عدة صور لكيفن هارت و هو بصحبة زوجته إنيكو خلال توجههم إلى مطعم نوبو الموجود في ماليبو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، و قد ظهر الممثل الكوميدي البالغ من العمر ( 40 عام ) مرتديا ملابس " كاجوال " مكونة من قميص متداخل الألوان و بنطلون جينز إضافة الي حذاء رياضي باللون الأسود ، اما زوجته إنيكو التي تظهر عليها بوضوح آثار الحمل فارتدت ملابس ذات الطابع الكلاسيكي باللون الأسود من تصميم دار أزياء " Off-White " .

يذكر أن كشف النجم كيفن هارت شهر مايو الماضي عن انتظاره طفله الثانى من زوجته إنيكو باريش و هو الخبر الذي تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل " جاست جيرد " .

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أخر أعمال كيفن هارت كان فيلم "Jumanji: The Next Level”ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 125 مليون دولار أمريكى، وكان قد طرح الفيلم بدور العرض يوم 13 ديسمبر من العام الماضى ، وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارن جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.