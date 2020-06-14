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شكرا لقرائتكم خبر عن نسى الكورونا.. كيفن هارت يصطحب زوجته "الحامل" لتناول العشاء مع أصدقائهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول النجم العالمي كيفن هارت أن يقضي وقت ممتع مع زوجته وعدد من اصدقائه المقربين بعيدا عن أجواء القلق والتوتر التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الذي يهدد العالم .
التقطت عدسات مصورو " البابارتزي " عدة صور لكيفن هارت و هو بصحبة زوجته إنيكو خلال توجههم إلى مطعم نوبو الموجود في ماليبو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، و قد ظهر الممثل الكوميدي البالغ من العمر ( 40 عام ) مرتديا ملابس " كاجوال " مكونة من قميص متداخل الألوان و بنطلون جينز إضافة الي حذاء رياضي باللون الأسود ، اما زوجته إنيكو التي تظهر عليها بوضوح آثار الحمل فارتدت ملابس ذات الطابع الكلاسيكي باللون الأسود من تصميم دار أزياء " Off-White " .
يذكر أن كشف النجم كيفن هارت شهر مايو الماضي عن انتظاره طفله الثانى من زوجته إنيكو باريش و هو الخبر الذي تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل " جاست جيرد " .
أخر أعمال كيفن هارت كان فيلم "Jumanji: The Next Level”ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 125 مليون دولار أمريكى، وكان قد طرح الفيلم بدور العرض يوم 13 ديسمبر من العام الماضى ، وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارن جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.
كيفن هارت في ماليبو (1)
كيفن هارت في ماليبو (3)
كيفن هارت في ماليبو (4)
كيفن هارت ووزوجته في ماليبو (2)
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