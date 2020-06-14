شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن تجسيد حياة النجم الراحل أحمد زكى فى مسلسل "الأمبراطور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد رمضان عن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، عبر حسابه الشخصى بـ "انستجرام" من خلال مسلسل "الأمبراطور أحمد زكى"، والذى سيعرض في رمضان المقبل لعام 2021، دون الكشف عن تفاصيل الأسماء المشاركة في المسلسل سواء المؤلف أو المخرج أو باقى فريق العمل.





وكان الكاتب الكبير وحيد حامد أكد لـ"الخليج 365"، أن المخرج محمد سامى تواصل معه في أواخر أيام شهر رمضان الماضى، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له.





ونشر النجم محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" أثناء تجسيده في أحد اللقاءات التليفزيونية للنجم الراحل، وعلق قائلا، "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل "أحمد زكي" .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمد زكي رمضان2021، ثقة في الله نجاح".

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال النجم محمد رمضان مسلسل "البرنس" عرض في شهر رمضان الماضى، وتدور أحداثه حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.