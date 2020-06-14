شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم تشارك جمهورها بفيديو أثناء خضوعها لجلسة علاجية أسفل عينيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بفيديو أثناء خضوعها لجلسة علاج أسفل عينيها فى عيادة أحد أطباء التجميل، وعلقت علي الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" أنا مغرمة بنتائج العلاج تحت العين .. وجهي يبدو طبيعيًا".

وكانت الفنانة هيدى كرم، قالت إنها ليست مع ظهور الصديق الأنتيم فجأة سواء للزوج أو الزوجة، حيث يكون الصديق من الشغل أو الجامعة، ولكن ليست ضد أن يكون للزوج أو الزوجة صديق منذ الطفولة يكون صديق أنتيم لهما.

وأضافت الفنانة هيدى كرم، خلال برنامج راجل و2 ستات المذاع على قناة One، : أهلى لا يتدخلون في حياتى مطلقا ، ولا يمكن أن أحكى لأى شخص سواء رجل أو امرأة أن أسباب حزنى أو مشكلة تواجهنى حيث إننى شخصية كتومة.

وتابعت الفنانة هيدى كرم: لا أفضفض مع أحد، وعندما أكون حزينة لا اتحدث لأحد أو أحكى لأحد بل أحكى مع نفسى.

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