شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش يكشف آخر تطورات حالته الصحية مع فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ الإعلان عن إصابة الفنان مصطفى درويش بفيروس كورونا، ويحرص على طمأنة متابعيه عليه من خلال السوشيال ميديا، حيث أكد في أكثر من مناسبة أنها أزمة وها تعدي، إلا أنه أقلق محبيه على حالته مؤخراً، وذلك بعدما كشف عن أن حالته الصحية تسوء وفقاً لما كتبه عبر فيس بوك حين قال : " الوضع من سيء لأسوء يارب"، وما ان كتب ذلك حتي حرص العديد من الفنانين وأصدقاءه على دعمه من خلال التعليقات مثلما ظهر مع الفنان دياب الذى دعا له بأن يهون الله عليه تلك الأزمة بالشفاء العاجل.



مصطفى درويش

وكان طالب الفنان مصطفي درويش متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام" بالدعاء له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا، "هتعدي بإذن الله بفضل دعواتكم"، فى حين دعمه عدد كبير من نجوم الفن، فكتب أحمد السعدني:"ألف سلامه يا درش خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى هتعدى طبعا باذن الله".

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درويش

كما كتب الفنان إسلام إبراهيم :"الف سلامة عليك يا حبيبي"، بينما كتب الفنان دياب :"الف سلامة يا حبيبى ان شاء الله خير وتعدى بسلام يارب"، وعلقت الفنانة السورية سارة نخلة :"الف سلامة عليك يا درش".

وقال الفنان مصطفى درويش، إنه ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحاً أنه شعر بالقلق الشديد عندما ظهرت عليه هذه الأعراض، وشدد على أنه نبه على كل من خالطه ومن باب الأمانة والحفاظ على صحة الآخرين، وتابع: "مفكرتش فى حاجة غير أن الناس اللى خالطتنى تفكر فى نفسها وأهلها".

وأضاف "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن لديه ثقة كبيرة فى الله سبحانه وتعالى فى تجاوز المحنة، وتابع: "إن شاء تعدى على خير.. ربنا كتبها لينا وهتعدى.. أنا جامد جداً فى المواقف دى".