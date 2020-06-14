شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمسك الفنانة رجاء الجداوى بالأمل من الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وروحها المعنوية مرتفعة، وتتحلى بإيمان قوى حيث كشفت ابنتها أميرة لـ"الخليج 365"، عن إنها دائما تردد 3 جمل داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، وقالت أن رجاء دائما تقول: "الحمد لله، ويارب ، وأنا راضية بما أنا فيه".

وقالت أميرة ابنة رجاء الجداوي أن حالة والدتها مازالت غير مستقرة داخل الرعاية، ولكن روحها المعنوية مرتفعة، وتتحلى بالصبر والإيمان وقضائها بما أصابها وتأملها بالشفاء العاجل، لافتة إلى أنها مازالت تحت الجهاز التنفسي وتقول "الحمد لله".

وفي وقت سابق، كشف مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، والتى تتواجد بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة بالدور الأول، مؤكدًا أنها ما زالت داخل الرعاية، وحصلت على حقن البلازما، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم 97، والضغط والنبض مستقريين، ولا يستطيع أى طبيب تحديد وقت خروجها من الرعاية حتى الآن.

Advertisements