شكرا لقرائتكم خبر عن بفلتر قطة.. نيللى كريم تستمتع بأجازتها على البحر بعد خطوبتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة نيللي كريم بإطلالة جديدة استخدمت بها فلتر "القطة" بتطبيق سناب شات، خلال استمتاعها بأجازتها على شاطئ البحر، والتي نشرتها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، وذلك بعد تصريحها عن خطوبتها لرجل الأعمال عمر إسلام، بحفل مقتصر للأسرتين على أحد الشواطئ، وبعيدا عن التجمعات لمراعاة الإجراءات الإحترازية التي توصى بها وزارة الصحة، لمواجهة تفشى فيروس كورونا.





وقالت نيللى لـ"الخليج 365"، إن الصورة التي نشرتها أمس عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام بخاصية الأستورى كانت بعد إعلان الخطوبة مباشرة، على أن تحتفل بالزواج نهاية الصيف الجارى.

وانتشر على مدار الأيام الماضية خبر زواج النجمة نيللى كريم، ووقتها تواصل معها الخليج 365"، حيث أكدت فى تصريحات خاصة، أنه عند زواجها ستعلن على الفور، مؤكدة أن هناك بالفعل مشروع قائم، لكن لم يُكلل حتى الآن بالزواج أو حتى الارتباط الرسمى.

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وتواجدت نيللى كريم خلال السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بـ 100 وش"، وحققت من خلاله نجاحه جماهيرى ونقدى كبير للغاية، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم وشريف دسوقى وسلوى محمد على ومحمد عبد العظيم وعلا رشدى وعدد كبير من الفنانين، من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.