شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد رمضان على تجسيد شخصية أحمد زكي: رئيس جمهورية التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو اثناء ظهوره في إحدى حلقات برامج التوك شو، منذ فترة طويلة، وهو يقلد الفنان الراحل أحمد زكي على الهواء، ليخطف الأنظار إليه في ذلك الوقت.

وكتب رمضان على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل ( أحمد زكي )، و دلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم، الإمبراطور أحمد زكي، رمضان 2021، ثقة في الله نجاح، يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم".

وعلى نفس السياق، أكد الكاتب الكبير وحيد حامد لـ"الخليج 365"، أن المخرج محمد سامى تواصل معه في أواخر أيام شهر رمضان الماضى، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له، لافتاً إلى أن المشروع مازال قائما في مرحلة الكتابة.



محمد رمضان يقلد احمد زكي

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