شكرا لقرائتكم خبر عن منة جلال تعلن زواجها من رجل أعمال و تكتفى بنشر صورة خاتم وقلب أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الشابة منة جلال لـ"الخليج 365" ، أنها تزوجت من رجل أعمال مصرى سعودى، مشيرة إلى أن الزواج كان وسط عائلتها داخل شقتها فى المهندسين، وسط حضور والدتها وبعض من أصدقائها من الوسط الفنى، لافتة إلى إنها لا ترغب فى الإفصاح عن أى صور حالياً نظرا لظروف شخصية .

ونشرت منة جلال بوست عبر صفحتها الشخصية، لتعلن زواجها بطريقتها الخاصة، حيث اكتفت بتاريخ الزواج وخاتم، إشارة منها على الزواج، كما تلقت المباركات والتهانى على الزواج.

منه جلال كانت قد شاركت فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بطولة كل من إياد نصار، إنجى النقدم، مى سليم، دانا حمدان، أدوارد، وعدد كبير من الفنانين، انتاج سينرجى، إخراج مرقس عادل.