وفاه الفنان "حسين العزبى" مصمم الديكور المسرحى

الأحد 14 يونيو 2020

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مصمم الديكور المسرحى الفنان "حسين العزبى" الذى رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٧٣ عامًا. وقال جلال إن الفنان حسين العزبى، يعد من أمهر وأشهر فنانى الديكور فى مصر والوطن العربى، كان له أسلوبه ومنهجه الفنى المتميز والفريد، وترك لنا تراثا فنيا فى مجال تصميم الديكور والملابس، يعد نبراسا للأجيال القادمة. كان المخرج خالد جلال، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون، قد افتتحا معرض "التنورة" فى الرابع من شهر مارس الماضى بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، وهو آخر المعارض التى قدمها الفنان حسين العزبي، وضم المعرض أكثر من 30 عملا فنيا عن فن التنورة، واستطاع الفنان حسين العزبي تصوير رقصات مختلفة ذات إيقاع وحركات متنوعة من هذه الرقصة، وبأسلوبه المتفرد كعادته استخدم الألوان الفسفورية التي تظهر في إضاءة ما يسمى ( بالألترا لايت ). يذكر أن الفنان حسين العزبى كان قد تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1971 قسم ديكور، ودرس عامان بالقسم الحر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1969، 1970 قسم الديكور المسرحى، عمل أستاذ التصميم والأزياء بكلية الأداب جامعة حلوان، وكان عضو ومقرر شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية. صمم الفنان حسين العزبى ديكور وملابس لحوالى 75 عملا مسرحيا كان أشهرها "عاشق المداحين، تخاريف، ماما أمريكا، رصاصة فى القلب، أنا ومراتى ومونيكا"، وحصل علي العديد من الجوائز المحلية والدولية منها "جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب عن بحث علاقة التشكيل بالمسرح الشعبى، جائزة وزارة الثقافة فى الديكور المسرحى عن عرض ماما أمريكا وأحلام ياسمين 1996، شهادة تقدير عن عرض عاشق المداحين 1978، شهادة تقدير من محافظة الجيزة 1987، شهادة تقدير فى مجال الفنون والمسرح 1980، شهادة تقدير أوسكار من C.A.T الدولية فى الديكور 1987، وكرمته وزارة الثقافة فى افتتاح الدورة 11 من مهرجان المسرح القومى 2018 ".

