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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..ذكرى رحيل فريال صالح .. أول من قدم برامج "التوك شو" على الشاشة المصرية والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
يوافق الأحد ذكرى رحيل الاعلامية فريال صالح، التى ولدت فى عام 1941، ورحلت فى يوم 14 يونيو عام 2012، عن عمر يناهز 71 عاما، إثر أزمة صحية كانت تعاني منها على مدار الأشهر الاخيرة فى حياتها.
وتعتبر المذيعة الراحلة" فريال صالح" من أهم وأشهر الإعلاميات المخضرمات اللواتي تربعن على عرش الإعلام المصري لسنوات طويلة، حيث كانت من أوائل الذين قدموا "التوك شو"، التي كانت تتصدر برامج الصف الأول على شاشة التليفزيون المصري، كما انها من أبناء "ماسبيرو" الذي منح لها الشهرة.
ومن أشهر البرامج التي قامت بتقديمها : "حق الجماهير" و "على فين" و "نجوم على الهوا" و "ستوديو الفن"، بينما يعتبر برنامجها "اخترنا لك" هو الأشهر للاعلامية الراحلة.
كانت فريال صالح، من أوائل من قدم البرامج التي تعرف باسم "توك شو" على التيفزيون المصري .. فقد قدمت المذيعة الراحلة عدة برامج ظل يتابعها الجمهور فى مصر، بل وينتظرها في أوقات عرضها، لما تحمله من جدية ومصداقية ناقشت من خلالها "فريال صالح" القضايا الهامة في المجتمع المصري.
فى أيامها الاخيرة، كانت الراحلة تحرص على الاهتمام بالمناسبات الاجتماعية الخاصة بمشاكل المرأة، حيث كانت عضوا أساسيا في جمعية سيدات نادى "روتارى" المعروف، و"جمعية ليونز القاهرة"، وبالفعل كانت "فريال صالح" بمثابة الوجه المشرف للمرأة العصرية.
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