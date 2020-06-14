غدا.. «واحد من الناس» يحتفل بأبطال مسلسل «100 وش» على النهار

الأحد 14 يونيو 2020

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس واحتفالية فنية بأسرة مسلسل "١٠٠ وش " يستضيف الاعلامي دكتور عمرو الليثي نخبة من النجوم المشاركة في المسلسل في التاسعة والنصف مساء غدا الاثنين على شاشة النهار.



ويحل النجوم دينا ماهر ومحمد عبد العظيم وزينب غريب ومصطفى درويش ضيوفا بالبرنامج ، وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة عن المسلسل تذاع لأول مرة ، والذي نال اعجاب المشاهدين بالأداء الدرامي والكوميدي لنجومه آسر ياسين و نيللي كريم ، وباقي النجوم كما تتخلل الحلقة مداخلات تليفونية مع نجوم العمل ، وأيضا عدد من الفقرات الكوميدية المتنوعة.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: كاملة أبو ذكري وﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد وائل (قصة وسيناريو وحوار) عمرو الدالي (قصة وسيناريو وحوار). يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء غدا الاثنين على النهار.