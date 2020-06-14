وفاة نجم هندي شهير منتحراً بطلق ناري

الأحد 14 يونيو 2020

أعلن ممثل شرطة مومباي DCp Pranay Ashok اليوم الاحد إنه تم العثور على جثة الممثل السينمائي "سوشانت سينغ راجبوت" البالغ من العمر ٣٤ عام في منزله بمنطقة باندرا بومباي. مؤكدا أنه مات منتحرا .

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وتأتي وفاة راجبوت بعد أيام من انتحار مدير اعماله السابق ديشا ساليان .و كان راجبوت قد غرد عن صدمتة بالواقعة على حسابه على تويتر ظهر سوشانت لأول مرة في فيلم Kai Po Che عام 2014 ثم لحقه بادوار متميزة في أفلام PK و Kedarnath و Shudh Desi Romance و MS Dhoni: The Untold Journey.

و كان أنجح ادواره عام 2016 في فيلم dibakar Banerjee الذي حصل عنه على إشادة نقدية كبيرة أخر أعماله كان drive على منصة نتفليكس.