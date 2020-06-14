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شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. كريم فهمى ضيف عمرو الليثى في «واحد من الناس» على شاشة النهار والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
يستضيف الاعلامى د.عمرو الليثى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد الفنان الشاب كريم فهمي ببرنامج واحد من الناس على النهار ويكشف فهمى عن اخر اعماله الفنية ومشاركته في رمضان.
كما تتناول الحلقة الكشف عن العديد من الاسرار حول مسيرته المهنية وأسرته وشقيقه احمد فهمى ، وأسرته وكيف دخل الى عالم الفن وعلاقته بأسرته ووالدته.
ويذكر ان كريم فهمى درس طب الأسنان بجامعة القاهرة. ودخل إلى عالم الفن بعد أن نجح بالاختبار الذي وضعه القائمين على مسلسل (عرض خاص) لاختيار وجوه جديدة تقوم ببطولة المسلسل، وقد ظهر بالمسلسل بشخصية دكتور أسنان يتمنى الدخول إلى عالم الفن ويتنازل عن مهنته من أجل تحقيق حلمه، غير إنه في الحقيقة لم يترك الطب. شارك أيضًا فى كتابة سيناريو فيلم (أوضتين وصالة)، كما قام بتأليف فيلم (بيبو وبشير) وفيلم (مستر آند مسز عويس) وفيلم (هاتولي راجل) الذي قام بالمشاركة في بطولته أيضًا.
يذاع برنامج واحد من الناس فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد عبر شاشة قناة النهار.
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