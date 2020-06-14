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شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي يعلق على هاشتاج «محمد رمضان أفضل من أحمد زكي» والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
انتشر في الساعات الماضية هاشتاج باسم "محمد رمضان أفضل من أحمد زكي"، وهذا الأمر أثار غضب الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وجاء ذلك بعد نشر أخبار حول تجسد محمد رمضان، حياة الراحل أحمد زكي في مسلسل موسم رمضان 2022.
وكتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة يعلق فيها على انتشار هذا الهاشتاج: "نبعد شوية عن الضغوط..فيه حد يظهر عاوز محمد رمضان يتهاجم بعنف.. فعمل هاشتاج مستفز (رمضان أفضل من أحمد زكي).. طبعا يستحيل يكون اللي وراه رمضان نفسه.. وأكيد مش هتلاقوا فيه إلا هجوم على رمضان... جديدة دي".
يشار إلى أن محمد رمضان، شارك في السباق الرمضاني الماضي 2020، بمسلسل "البرنس"، وحقق نجاحاً كبيراً وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ومحمد علاء وعدد كبير من النجوم ومن قصة وإخراج محمد سامي.
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