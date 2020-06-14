محمد رمضان يعلن عن مسلسله الجديد «الإمبراطور أحمد زكي»

الأحد 14 يونيو 2020

علن النجم محمد رمضان، عن مسلسله الجديد "الإمبراطور أحمد زكي" والذي سيعرض في رمضان ٢٠٢١ .



ونشر "رمضان" عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقاءً سابقا له ببرنامج "واحد من الناس ٢٠١٥" مع الإعلامي د. عمرو الليثي ، والذي أذيع عبر قناة الحياة من خلال برنامج "بوضوح"، وتمني رمضان أن يقدم عملا فنيا يحكي سيرة النجم الكبير ويجسد حياة أحمد زكي.

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وقام رمضان، خلال الحلقة بتقديم مشهد تمثيلي عن النجم الراحل أحمد زكي، أثناء المؤتمر الصحفي لفيلم "حليم" وحديثه عن التشابه بين العندليب وأحمد زكي ومرض البلهارسيا المشترك بينهم.