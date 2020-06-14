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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن عن مسلسله الجديد «الإمبراطور أحمد زكي» والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
علن النجم محمد رمضان، عن مسلسله الجديد "الإمبراطور أحمد زكي" والذي سيعرض في رمضان ٢٠٢١ .
ونشر "رمضان" عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقاءً سابقا له ببرنامج "واحد من الناس ٢٠١٥" مع الإعلامي د. عمرو الليثي ، والذي أذيع عبر قناة الحياة من خلال برنامج "بوضوح"، وتمني رمضان أن يقدم عملا فنيا يحكي سيرة النجم الكبير ويجسد حياة أحمد زكي.
وقام رمضان، خلال الحلقة بتقديم مشهد تمثيلي عن النجم الراحل أحمد زكي، أثناء المؤتمر الصحفي لفيلم "حليم" وحديثه عن التشابه بين العندليب وأحمد زكي ومرض البلهارسيا المشترك بينهم.
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