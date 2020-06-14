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شكرا لقرائتكم خبر عن شبراوية.. تعرف على عمر سيمون في عيد ميلادها والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة سيمون والتي أكملت عامها ال54 ، فهي من مواليد 14 يونيو 1966 وقد بدأت مشوارها الفني عام 1987.
ولدت سيمون في حي شبرا وبدأت مشوارها الفني كمطربة ومن أشهر أغانيها في التسعينات "مش نظرة وابتسامة" و "بتكلم جد" .
شاركت سيمون في بطولة عدة أفلام منها "أيس كريم في جليم" و "يوم حلو ويوم مر".
شاركت أيضا في بطولة عدد من المسلسلات منها الأب الروحي وقيد عائلي وبين السرايات .
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