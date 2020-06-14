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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الزدجالي: مهرجان «سينيمانا» يقدم 4 جوائز سنعلن عنها منتصف يوليو والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
أكد نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مدير مهرجان سينيمانا للفيلم العربي الأول عبر المنصة الالكترونية المخرج د خالد الزدجالي، أن المهرجان يقدم جوائز عدة للفائزين والمشاركين في دورته الأولى التي تقام عن بُعد من خلال المنصة الالكترونية.
وأضاف أن المشاركات في هذا المهرجان الالكتروني تبشر بالخير بأن تكون نسخته الاولى مميزة بفضل تعاون القائمين عليه واستحسان فكرته لدى عشاق الافلام السينمائية.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن المهرجان يستهدف الأفلام التي تتناول موضوع فيروس كورونا بشكل خاص، ومستمر في تلقي الأفلام الراغبة في المشاركة حتى نهاية شهر يونيو الحالي على أن تعلن أسماء الأفلام الفائزة في منتصف شهر يوليو المقبل على الهواء من خلال شاشة قناة مجان الفضائية.
وتابع: "المهرجان يقدم 4 جوائز مهمة وقيمة وهي جائزة لأفضل فيلم وثائقي وجائزة لافضل فيلم روائي وجائزة لأفضل فيلم للمتطوعين، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم كارتون وجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثق جهود الصفوف الأولى لمواجهة جائحة الكورونا.
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