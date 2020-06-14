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شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد زيجات زبيدة ثروت والان مع التفاصيل
الأحد 14 يونيو 2020
يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زبيدة ثروت والتي في 14 يونيو عام 1940، ورحلت عن عالمنا عام 2016 تاركة رصيدا فنيا ضخما وأفلاما لا تنسى.
وما لا يعرفه الكثيرون، أن زبيدة ثروت تزوجت 4 مرات ، تزوجت لأول مرة سنة 1960 ضابطا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي، ثم تزوجت من المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع، أما الزيجة الثالثة فكانت من محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي.
من أشهر أفلام زبيدة ثروت "دليلة" و "بنت 17" و "يوم من عمري" و "في بيتنا رجل".
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