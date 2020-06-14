متابعة بتجــــــــــرد: عُثر على ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت البالغ من العمر 34 عاماً، ميتاً في منزله في مومباي.
وصرّح متحدث باسم شرطة مومباي إن راجبوت عُثر عليه ميتاً في مقر إقامته صباح يوم الأحد ولا يزال التحقيق جارياً، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على جثة الممثل معلقة في سقف منزله، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
يذكر ان راجبوت اشتهر بتجسيد شخصية قائد منتخب الكريكيت الهندي آنذاك ماهيندرا سينغ دونيإم إس دوني عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت ميتاً في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.