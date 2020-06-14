العثور على نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت ميتاً في منزله

متابعة بتجــــــــــرد: عُثر على ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت البالغ من العمر 34 عاماً، ميتاً في منزله في مومباي.

وصرّح متحدث باسم شرطة مومباي إن راجبوت عُثر عليه ميتاً في مقر إقامته صباح يوم الأحد ولا يزال التحقيق جارياً، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على جثة الممثل معلقة في سقف منزله، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

يذكر ان راجبوت اشتهر بتجسيد شخصية قائد منتخب الكريكيت الهندي آنذاك ماهيندرا سينغ دونيإم إس دوني عام 2016.