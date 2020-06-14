فيديو رومانسي لـ وائل جسار وهو يغني مع زوجته

متابعة بتجــــــــرد: نشر النجم اللبناني وائل جسار فيديو مميز عبر صفحته الخاصة على انستغرام، ظهر فيه بغاية الرومانسية والإنسجام مع زوجته.
فقد أطلّ وائل جسار على ماتبعيه، وهو يتشارك غناء “ما تغيبش ثواني” مع زوجته ميراي. ومن المعروف أن لوائل وميراي ولدان هما وائل جونيور ومارلين جسار.
جدير بالذكر أن كليب “ما تغيبش ثواني” حقق العمل أكثر من مليوني مشاهدة في أول تعاون يجمع الفنان وائل جسار مع شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز”.
والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج فادي حداد وقد تم تصويره في لبنان بعد فترة تحضيرات دامت لعدّة أسابيع.
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