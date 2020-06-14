ترامب يهدد بمقاطعة كرة القدم الأميركية والدوري الأميركي

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يشاهد دوري كرة القدم الأميركية والدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين لو لم يقف اللاعبون احتراما للسلام الوطني.
وكان الاتحاد الأميركي لكرة القدم تخلى في الأسبوع الماضي عن مطلبه للاعبين بضرورة الوقوف خلال السلام الوطني وقال إن سياسته كانت خاطئة وتنتقص من حركة حياة السود مهمة.
وكتب ترامب في تويتر مساء السبت ردا على تقرير لمات جايتز عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري انتقد فيه قرار الاتحاد الأميركي “لن أشاهد المزيد (من المباريات)”. وأضاف “ويبدو أن رابطة دوري كرة القدم الأميركية تسير في الاتجاه ذاته لكني لن أشاهد المباريات”.
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