مايا دياب في سهرة “ضحك ولعب وجد”.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــرد: تحلّ النجمة اللبنانية مايا دياب ضيفة على شاشة “ام تي في” اللبنانية في حلقة خاصة من حلقات “ضحك ولعب وجد” مع محمد قيس مساء الثلاثاء الموافق 16 حزيران/يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يحاور مايا دياب في هذه الحلقة، الإعلامي اللبناني محمد قيس. وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستحمل السهرة مفاجآت فنية عدّة، بالإضافة إلى مشاركات مميّزة من محبّي مايا دياب.

جدير بالذكر أن شاشة “ام تي في” بدأت بث إعلان خاص بحلقة مايا دياب منذ ساعات وهو ما أشعل حماس الجمهور للأمسية المنتظرة.