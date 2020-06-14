محمد رمضان يجسد "رئيس جمهورية التمثيل" في "الإمبراطور"

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل تليفزيوني بعنوان "الإمبراطور" من إخراج محمد سامي.

ونشر محمد رمضان صورة له وهو يقلد الراحل أحمد زكي في برنامج تليفزيوني عبر حسابه على موقع "فيس بوك" وأرفقها بتعليق: "اللقاء ده من ٨ سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي.. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021".

من ناحية أخرى أكد السيناريست المصري وحيد حامد، في تصريحات صحفية، أن المخرج محمد سامي تحدث معه بشأن كتابة مسلسل عن قصة حياة أحمد زكي على أن يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ويعرض في موسم دراما رمضان 2021.

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وأوضح وحيد حامد أنه أبدى الموافقة على كتابة المسلسل والمشروع قائم على أن يبدأ التحضير له.

يذكر أن محمد رمضان قدم مع المخرج محمد سامي أبرز أعماله الدرامية وهما مسلسلا "الأسطورة" و"البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركته البطولة الفنانة نور اللبنانية، كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان "كورونا" عبر قناته على موقع يوتيوب.