نجم طيور الجنة المعتصم مقداد يحتفل مع عائلته بوصوله للمليون (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل المعتصم مقداد نجم طيور الجنة مع عائلته بحصوله على مليون متابع دفعة واحدة عبر حسابه على إنستغرام، حيث نشرته قناته "عصومي ووليد" أجواء الحفل وترتيباته.

ووثقت لقطات الفيديو ترتيبات الحفل، حيث أخذ شقيقه الوليد مقداد يزين المنزل، من خلال تعليقه كلمة "1 مليون" على الحائط، كما بدا والده خالد مقداد وجنى مقداد والتوأم همام ويزن متحمسين بشدة ويرصدون لحظة دخول عصومي عليهم.

وعندما دخل عصومي إلى البيت قامت عائلته بتشغيل أغنيته الشهيرة مع شقيقه وليد مقداد "سلام"، وأخذت عائلته ترقص مع أنغام الموسيقى وتهلل احتفالاً بهذه المناسبة في مشهد مبهج نال أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

من جهته علق الوليد مقداد أنه هو الآخر اقترب من مليون متابع عبر حسابه على انستغرام، حيث إنه يوجد أكثر من 900 ألف شخص يتابعه حالياً.

وقام عصومي ووليد مقداد بنشر صور من أجواء الاحتفال المبهج، وعلق الأول على اللقطات قائلاً عبر حسابه على انستقرام: "مليون متابع المناسبة الخرافية بس جد شكراً لكل شخص فيكم انتو اكتر من مجرد متابعين انتو ناس بتخلوا الواحد مبسوط وكل ما اشوف دعمكم الأسطوري بصير عندي دافع اني اكمل واقدم كل اشي عندي ما بتتخيلوا فرحتي كيف عّم بتزيد يوم بعد يوم لما أشوف تعليقاتكم الحلوة ودعمكم اللي بجنن .. الله يسعدكم واحد واحد وشكراً للمرة المليون عنجد".

وأضاف عصومي قائلاً: "وبخص بالشكر كمان بهاي المناسبة اخوي وليد وصديقي العزيز إبراهيم لأنهم جهزولي مفاجأة ما كنت متوقعها .. بحبكم كلكممم".

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يذكر أنه مع بداية العام الجاري ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة نجم قناة "طيور الجنة"، الوليد مقداد، بعدما قام شقيقه المعتصم بنشر صورة تجمعهما لتهنئته.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، خاصة أن الوليد عُرف في فترة طفولته من خلال أغانيه التي قدمها مع شقيقه وأفراد عائلته على القناة.

وعبّر رواد السوشال ميديا عن صدمتهم بوصول الوليد إلى سن الزواج، وهو محفور بذاكرتهم كطفل صغير.

ويبدو أن خبر خطوبة الوليد قد أثار فضول الجمهور الذي بدأ بالبحث عن خطيبته وهويتها وشكلها بشكل وواسع، ليتضح أنه ارتبط بابنة عمه واسمها نور غسان مقداد، التي تبلغ من العمر 21 عامًا.

وتداول الجمهور صورة لنور من حفل تخرجها من الثانوية العامة، برفقة رجل يبدو أنه والدها.

يُشار إلى أن قناة طيور الجنة تبث من الأردن، وكانت بدايتها في عام 2008، حيث استطاعت تحقيق نجاح كبير وانتشار واسع في الوطن العربي، وأثّرت أغانيها وبرامجها في أجيال عديدة.