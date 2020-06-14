هيفاء وهبي مطلوبة في فيلم زياد برجي الجديد

يستعد النجم اللبناني زياد برجي، للدخول في تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة القادمة بعد نجاح تجاربه السينمائية الأخيرة، حيث قدم 4 أفلام لبنانية ناجحة على مدار السنوات الأربعة الماضية.

وقدم "برجي" عرضا للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لمشاركته بطولة فيلمه الجديد الذي يبدأ تصويره خلال أغسطس القادم دون أن يتلق أي استجابة حتى الآن.

وتنشغل هيفاء حاليا بمسلسلها الرمضاني الجديد "أسود فاتح"، بالإضافة إلى فيلمها الآخر "أشباح أوروبا" وهو ما سيصعب من تقبلها للعرض الجديد مع زياد برجي بسبب ضيق الوقت، بالإضافة إلى استعدداها لتقديم بعض الأغنيات.

وكان زياد برجي قدم فيلم "يوم أيه يوم لا" بداية العام الجاري مع النجمة باميلا إلكيك، وحقق نجاحا كبيرا مثل ما حقق في "بالغلط" و"المهراجا".

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