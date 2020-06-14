أحمد حسنين يوجه رسالة للجمهور بعد تشبيهه بعمر الشريف

قال الفنان أحمد حسنين إنه يتشرف بتشبيهه بالفنان عمر الشريف، لكنه لا يضع نفسه في مقارنة معه.

وفي مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي على تليفزيون دبي، قال أحمد حسنين إن البعض يرى أنه يشبه عمر الشريف، لكن هناك من لا يتفق مع ذلك، وهو على أي حال يرجو من الجمهور متابعة أعماله كأحمد حسنين، ويتطلع إلى تقديم أدوار مختلفة عن المهندس أو الرومانسي في الفترة المقبلة قد يهمك أيضا: حفيد عمر الشريف يعلق على العنصرية الأمريكية أحمد حسنين يتحدث عن دوره في مسلسلي "البرنس" و"بـ 100 وش"

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