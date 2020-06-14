القاهرة - لايف ستايل
حقق فيديو كليب الفنان وائل جسار، الذي يحمل اسم "ما تغيبش ثواني"، أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، بعد أيام من طرح الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على اليوتيوب.
وتقول كلمات أغنية "ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار :"كدا وانت معايا .. بتوحش قلبي وعيني ,, طب وانت بعيد عن عيني .. انا ممكن إيه يجرالي .. أرجوك ما تغيبش ثواني .. دانا وانت معايا .. بقيت ما بخفش عليا .. حبيت طعم الحنية".
وعشقت حياتي الجاية .. ومكانك هو مكاني .. انا عشت حياتي .. وما تأثرتش بيها .. غير لما لقيتك فيها .. وعرفت ان الأيام .. كدا احلا معاك .. دانا عمري بحاله .. مفيش غيرك قدامي.. وعليك انا كل كلامي .. وبقيت حابب ايامي".
"ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، وانتاج: لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج: فادي حداد.
قد يهمك أيضا:
وائل جسار يطرح تيزر "متغبيش ثواني"
نانسي تؤكد ألبومها مليء بالأغنيات المصرية
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار يقترب من 2 مليون مشاهدة لـ كليب ما تغيبش ثواني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.