المنتج صادق الصباح يوجه رسالة لرامي عياش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص المنتج صادق الصباح، على توجيه رسالة إلى الفنان رامي عياش عن مشاركته في مسلسل "٢٠٢٠".

‏‎وكتب الصباح، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "رامي عياش الغالي.. نورتنا بمسلسل ٢٠٢٠.. وكانت مشاركتك إضافة للعمل خصوصاً برقيّ تعاملك مع الجميع وإلتزامك مع كل طاقم العمل والممثلين".

يذكر أن مسلسل "2020" خرج من العرض في دراما رمضان المنقضي بسبب عدم استكمال تصويره، وهو من اخراج فيليب أسمر، وتدور أحداثه حول عصابة يقودها في السر الشخصية التي يجسدها الفنان قصي خولي، ويده اليمنى نادين نسيب نجيم، ومن بين الممثلين المشاركين في المسلسل الفنان خالد السيد والفنانة ليليان نمري ومجموعة من الوجوه السورية واللبنانية.