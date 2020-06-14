بسمة تتعاقد على بطولة فيلم "قبل الأربعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة بسمة على المشاركة في بطولة فيلم "قبل الأربعين"، إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي، والذي من المقرر انطلاق تصويره الفترة المُقبلة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان صحفي، صادر عن الشركة، أكدت بسمة أنها سعيدة بانضمامها للعمل، مشيرة إلى إعجابها بفكرته.

وأضافت "عندما قرأت السيناريو جذبني، ووجدت كل مشهد لي بمثابة ماستر سين". يُشار أن أحداث فيلم "قبل الأربعين" تدور حول الرعب النفسي الذي قد يعيشه الإنسان لأسباب مختلفة.

وأعلنت الشركة عن أبطال "قبل الأربعين"، في بيانها، إذ يضم العمل "داليا مصطفى، هالة فاخر، محمد علي رزق، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام .