فتحي عبدالوهاب يهنئ كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان فتحي عبدالوهاب، صديقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده، الموافق اليوم ١٤ يونيو. ونشر فتحي صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"كل سنة وإنت طيب وبخير وبهديك الهدية المتواضعة دي". يُذكر أن كريم محمود عبد العزيز شارك في موسم رمضان 2019، بمسلسل "هوجان"، إلى جانب محمد إمام، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، ‏وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، في عمل من تأليف محمد صلاح ‏العزب، وإخراج شيرين عادل

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