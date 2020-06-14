نوال الكويتية تهنئ أصالة على "جيتني مكسور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت المطربة الكويتية نوال، على تهنئة المطربة السورية أصالة بطرح أحدث أغانيها "جيتني مكسور". وكتب نوال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "مبروك يا أصولة يالغالية على العمل الرائع، ولهنا على ها الصوت، ومبروك لكل فريق العمل". Advertisements وطرحت المطربة أصالة، أمس السبت، أغنية "جيتني مكسور"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات الشيخ ناصر آل حمد بن خليفة، ومن ألحان أحمد الهرمي.

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