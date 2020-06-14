منة جلال تؤكد لـ"الخليج 365" خبر زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أكدت الفنانة الشابة منة جلال، خبر زواجها من رجل أعمال سعودي، إذ احتفلت أمس السبت 13 يونيو بعقد قرانها وزواجها. وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اقتصر الأمر على عقد قران وسط حضور المقربين مني فقط من أسرتي وأسرة زوجي، واثنين من أصدقائي. Advertisements وأشارت منة إلى أن زوجها رجل أعمال سعودي، تنقسم أنشطته وأعماله بين مصر والسعودية. جدير بالذكر أن منة اكتفت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، بكتابة تاريخ عقد القران، وبجواره رمز لخاتم زواج وقلب، لتنهال عليها التعليقات التي هنأتها، ومن بينهم: الفنانة وفاء عامر، الفنانة أميرة نايف، المخرج عمر عبدالعزيز.

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