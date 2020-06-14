محمد رمضان يقدم قصة أحمد زكي برمضان 2021.. ويعلن اسم المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد رمضان بشكل رسمي عن خوض السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢١، بمسلسل "الإمبراطور"، الذي يجسد من خلاله حياة الفنان الراحل أحمد زكي.

ونشر رمضان مقطع فيديو له وهو يقلد أحمد زكي في برنامج "كل يوم"، الذي كان يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق رمضان على الفيديو: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول، ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور، رمضان ٢٠٢١، ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".

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طرح الفنان محمد رمضان، الخميس الماضي، كليبه الغنائي الجديد "كورونا فيروس"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "كورونا فيروس"، يحاول رمضان خلالها توعية الناس من فيروس "كورونا المستجد كوفيد-19"، وطرق الوقاية التى تتركز فى الأساس على ضرورة التباعد والتعقيم. وشارك محمد رمضان، فى دراما رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، وشاركه البطولة نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.