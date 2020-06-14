بعد عزل نفسه.. مصطفى درويش: الوضع من سيء لأسوأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان مصطفى درويش عن تطورات حالته الصحية بعد عزل نفسه في منزله، وشعوره بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وكتب درويش منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "الوضع من سيء لأسوأ.. يا رب".

كان مصطفى درويش قال إنه بدأ في تلقي العلاج الخاص ببروتوكول وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا، مع عزل نفسه بمنزله.

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وأضاف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن نتيجة المسحة لم تظهر، لكن باقي التحاليل والأشعة أثبتت وجود الفيروس.

وكان درويش قد أكد في برنامج "التاسعة مساءً" تقديم وائل الإبراشي أن الأمر بدأ بصداع شديد ثم تعب في البطن، دون نوم، ثم ارتفاع درجة الحرارة.