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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت المطربة السورية أصالة نصري على دعم الفنان شريف منير في أزمته الأخيرة بعد تعرض ابنتيه للتنمر.
وكتبت أصالة تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "كلّ محبّتي واحترامي للفنّان الرّاقي المُحترم شريف منير، وتعاطفي الكبير مع بناته الغاليات".
وأضافت أصالة: "رغم أنّني أيضاً أتعاطف مع أيّ مُسيء أو مُنتقد لأنّهم ضحايا أهل همّ أساس هذا الجهل والقسوة والتخلّف.. أنت أكبر منّ أنّ تستمع لتلك السخافات، وبناتنا أقيمّ منّ أنّ يجرحهم فكر مريض".
وكان الفنان شريف منير قد أعاد نشر صورة ابنتيه "كاميليا وفريدة"، بعد حذفها من حسابه بموقع "إنستجرام".
وكشف "منير"، سبب حذف الصورة وإعادة نشرها مرة أخرى قائلًا: "أنا إمبارح نزلت صورة بناتي (الصغيرين) ولقيت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم، طلبوا مني امسح الصورة، فمسحتها".
وأضاف: "لكن أنا نزلتها تاني، لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا انشر ايه وما أنشُرش ايه، وأي حد هيكون على أي صفحة تخصني، لو تعدى حدوده، هاخد الإجراء القانوني ضده، اللي بيوصل للسجن أحيانا".
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة لشريف منير: أنت أكبر من أن تستمع لتلك السخافات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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