تراند اليوم : شاهد.. فنان مصري بعد إصابته بكورونا: الوضع من سيئ لأسوأ

أعلن الفنان المصري مصطفى درويش تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكتب درويش عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: "الوضع من سيئ لأسوأ.. يا رب".

وتفاعل المتابعون مع منشور مصطفى درويش، بالدعم والدعاء له بتجاوز هذه المحنة، حيث قال أحد المتابعين: "لا مش تقول كده، هو أول أسبوع بس وبعدها هتتحسن.. اجمد يا مصطفى.. إن شاء الله هتعدي بالسلامة".

وشاركت المطربة نجوان محمد منشور درويش وعلقت عليه: "لو سمحتوا ممكن الدعاء لأخونا وصديقنا مصطفي درويش".

وأضافت نجوان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك: "الراجل ده اللي كان فاتح الكافيه بتاعه للفقراء، وده قبل الكورونا، الراجل ده بجد كان بيعمل خير كتير لله.. إن شاء الله ربنا هيردله الخير دا في صحته.. دعواتكم".

وقالت نور سعيد: "قلبي وجعني عليك يامصطفي أول لما عرفت، ربنا يشفيك يارب.. هتقوم أحسن من الأول بإذن الله وهتعدي عشان أنت طيب وجدع وربنا هيكرمك".

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وكان الفنان المصري مصطفى درويش قد أعلن الخميس الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصاب الملايين حول العالم وتسبب في وفاة مئات الآلاف.

وأشار في مداخلة تلفزيونية، إلى أنه ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه شعر بالقلق الشديد ونبه على كل من خالطه ومن باب الأمانة والحفاظ على صحة الآخرين.

وتابع: "إن شاء تعدى على خير، ربنا كتبها لينا وهتعدي، وأنا جامد جدًا في المواقف دي".

يذكر أن آخر ظهور لـ"درويش"، كان خلال لقاء في برنامج "معكم منى الشاذلي" مع فريق عمل مسلسل "خيانة عهد" وشاركه الظهور في الحلقة الفنانة يسرا، بيومي فؤاد، خالد أنور، سلوى عثمان، تيم قمر وخالد سرحان.

وشارك الفنان مصطفي درويش، في السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "بـ100 وش"، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.