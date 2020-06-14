فيديو..سميرة سعيد تستغل الحظر لممارسة الرياضة

شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها بمقطع رياضي تحفيزي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت سميرة على الفيديو قائلة:" الحظر شجعني على الأكل شويه.. والرياضة أكثر". يذكر أن آخر اصدارات سميرة الغنائية كانت من خلال أغنية "واقع مجنون" التي طرحتها لى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات:بهاء الدين محمد، ألحان:أشرف سالم. أغنية "واقع مجنون" التي طرحتها لى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة، من كلمات:بهاء الدين محمد، ألحان:أشرف سالم. View this post on Instagram الحظر شجعني على الأكل شويه.. والرياضة أكثر.. #Spinning Video Powered by: @taglinemena | @nidalhani Videographer: @aminesmail.at Advertisements A post shared by Samira Said (@samirasaid) on Jun 14, 2020 at 9:13am PDT



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