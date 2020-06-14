ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلادها على الشاطئ

احتفلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا بعيد ميلادها على الشاطئ عبر نشرها صورة لها هناك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. علقت صليبا على الصورة قائلة أنها لبنانية وتحاول إيجاد الأمل وسط الظلام وأختتمت كلامها أنها تتمنى الاحتفال بعيد ميلادها العام القادم في ظروف أفضل. الأمل وسط الظلام وأختتمت كلامها أنها تتمنى الاحتفال بعيد ميلادها العام القادم في ظروف أفضل. احتفل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر أبدائهم الإعجاب بالصورة فحصلت على أكثر من 16 ألف إعجاب من بينهم ورد الخال كذلك العديد من التعليقات الإيجابية. أبدائهم الإعجاب بالصورة فحصلت على أكثر من 16 ألف إعجاب من بينهم ورد الخال كذلك العديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يذكر أن ستيفاني صليبا خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الساحر مع عابد فهد ورودريغ سليمان وغيرهم من نجوم سوريا ولبنان.

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