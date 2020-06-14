ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلادها على الشاطئ

احتفلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا بعيد ميلادها على الشاطئ عبر نشرها صورة لها هناك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.
علقت صليبا على الصورة قائلة أنها لبنانية وتحاول إيجادالأمل وسط الظلام وأختتمت كلامها أنها تتمنى الاحتفال بعيد ميلادها العام القادم في ظروف أفضل.
احتفل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبرأبدائهم الإعجاب بالصورة فحصلت على أكثر من 16 ألف إعجاب من بينهم ورد الخال كذلك العديد من التعليقات الإيجابية.
يذكر أن ستيفاني صليبا خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الساحر مع عابد فهد ورودريغ سليمان وغيرهم من نجوم سوريا ولبنان.
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