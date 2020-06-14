تعرف على رسالة مي عمر لجمهورها

أرسلت الفنانة الشابة مي عمر رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، فلقد نشرت عمر صورة لها وعلقت عليها قائلة أن تجاهل الأشخاص الذين يتحدثون من وراء ظهرك.

أضافت مي قائلة في تعليقها أن هذا هو مكانهم وراء ظهرك واستكملت الجملة بهاشتاج مقصودة.

تفاعل عدد كبير من جمهور مي عمر مع رسالتها فحصلت على أكثر من

أربعين ألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية.

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يذكر أن مي عمر خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال وأحمد صلاح حسني وإنعام سالوسة وغيرهم الكثير من النجوم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.