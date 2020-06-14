رئيس الوزراء الهندي ينعي سوشانت راجبوت

في حادث نادر من نوعه، نعى رئيس الوزراء الهندي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سوشانت الفنان سوشانت راجبوت ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
عبًر ناريندا عن صدمته قائلاً: سوشانت سينج راجبوت،كان نجمًا شابًا لامعًا رحل مبكرًا، لقد تفوق في الأعمال التلفزيونية والأفلام، ألهم صعوده في مجال الترفيه الكثيرين، وقد ترك بموته عددًا من الأعمال الخالدة، أشعر بالصدمة لوفاته. قلبي مع أسرته ومحبيه"
فوجئت السينما الهندية صباح اليوم بخبر انتحار سوشانت (34 عاماً) شنقاً في منزله حسب ما أكدت السلطات الهندية، وسط الكثير من الأسئلة حول الأسباب الذي دفعه للانتحار، ومما يزيد الامر غموضاً انتحار مديرة أعماله ديشا ساليمان بنفس الطريقة منذ أسبوع.
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