الحزن يخيم على السينما الهندية بعد انتحار سوشانت راجبوت

حالة من الحزن والصدمة يعيشها عالم بوليوود بعد انتحار الممثل الهندي سوشانت راجبوت، في ظروف غامضة صباح اليوم في منزله في مومباي، حيث يعيش بمفرده فترة العزل المنزلي للوقاية من كورونا.

تم اكتشاف جثته في منزله، حسب ما أعلنت الشرطة الهندية في تقريرها صباح اليوم وأكدت التحقيقات انتحاره شنقاً دون الكشف عن الأسباب الى الآن.

وفي المعلومات الأولية التي نشرتها الصحف والمواقع الفنية الهندية، فإن الشرطة وصلت إلى شقته حيث تم الكشف عن الجثة، وأكدوا أنه انتحر شنقاً

دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حتى هذه اللحظة.

وبمجرد انتشار خبر انتحاره، عبر مجموعة من نجوم السينما الهندية عن جزنهم وصدمتهم لوفاته، وذلك عبر حساباتهم الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"

نعاه الفنان لشهير "شاه روخان" قائلاً: "لقد أحبني كثيرًا... سأشتاق إليه كثيرًا. طاقته وحماسه وابتسامته السعيدة الكاملة. بارك الله روحك وتعازي في قريبه وأحبائه. هذا أمر محزن للغاية... وصادم للغاية!!



ونعاه الفنان أكشاي كومار تغريدة قال فيها "هذه الأنباء أصابتي بالصدمة وجعلتني غير قادر على الحديث، أتذكر مشاهدة سوشانت في فيلم شييهوري وكم استمتعت بالفعل وأخبرت صديقي المنتج ساجيد إنني كنت أتمنى المشاركة في هذا الفيلم، لقد كان مملاً موهوباً"

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وأعرب الفنان أجاي ديفجان عن صدمته قائلاً:"نبأ وفاة سوشانت سينج محزن للغاية، يالها من خسارة مأساوية، اقدم التعازي لأسرته ومحبيه».

وعبر الفنان أبهيشيك باتشان عن صدمته قائلاً "الأمر صادم للغاية".

كان آخر ماسجله سوشانت منذ اسبوع خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" ناعياً والدته قائلاً:"ماضٍ مشوش يتبخر من قطرات الدموع، أحلام مستمرة ترسم ابتسامة وحياة سريعة، تتأرجح بين الاثنين





