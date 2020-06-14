شاروخان ناعيا سوشانت سينغ راجبوت : سأشتاق إليه كثيرًا

نعى نجم بوليوود الكبير"شاروخان"، الفنان الشاب الراحل سوشانت سينغ راجبوت عن عمر يناهز 34 عامًا، والذي عثرت عليه شرطة مومباي متوفى في شقته اليوم الأحد مرجحة أنها تكون قضية انتحار، مؤكدة أن ذلك سيتم اكتشافه بعد التحقيقات والمعاينات التي ستوضح ملابسات الواقعة.

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ونشر شاروخان صورة له مع الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وبكلمات مؤثرة علق عليها:"لقد أحبني كثيرًا ... سأشتاق إليه كثيرًا.. ولطاقته وحماسه وابتسامته السعيدة.. الله يرحمه".

وعبر عن حزنه العميق وصدمته من الخبر، موجهًا رسالة التعازي لأصدقائه وأقاربه وكتب:"تعازيّ لأحبائه القريبين والأعزاء..

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فهذا أمر محزن للغاية .... وصادم للغاية !!".

ويذكر أن الفنان الشاب الراحل اشتهر في العالم العربي بعد عرض مسلسله التلفزيوني "رباط الحب" الذي جسد فيه شخصية ماناف، وشاركته فيه زوجته السابقة الفنانة انكيتا لوخاندي، ورحل سينغ تاركًا لغز وفاته محير جمهوره والمحيطين به، ولكنه ترك أعمال كثيرة ناجحة في تاريخ بوليوود، حفرت في أذهان جمهوره وسيظل يتذكره بها بمختلف أنحاء العالم.