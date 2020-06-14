الخميس.. عرض المغفلة ضمن "اضحك_ فكر_ اعرف"

أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته الكبيرة بالإقبال على مشاهدة عروض مبادرة "اضحك - فكر - أعرف"، ضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، التي بدأت بعرض "أبو عطسة جنان" إخراج هشام عطوة.

يقدم البيت الفني للمسرح، الخميس المقبل، ١٨ يونيو الجاري، عرض "المغفلة"، عن

قصة "المغفلة" لأنطون تشيكوف، إخراج سامح بسيوني، وذلك في تمام ١١ مساءً على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب، يسبق العرض تسجيل صوتي للمخرج الكبير سمير العصفوري، ويعقِّب على العرض الكاتب المسرحي وأستاذ الدراما الدكتور علاء عبدالعزيز .

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جدير بالذكر أن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" تقدمها

فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحيتها ونصوص مسرحية للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ لـ٥٠ دقيقة.

عرض "المغفلة" عن قصة تحمل الاسم نفسه لأنطون تشيكوف، فكرة سامح بسيوني، سامح عثمان، بطولة إيهاب فهمي، نورهان أبو سريع، محمد دياب، أشرف فؤاد، محمد إبراهيم، نورهان حافظ، ألحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور وأزياء سماح مصطفى، إخراج سامح بسيوني.