تامر مرسي يتعاقد مع السقا وامير كرارة على «نسل الغراب» رمضان ٢٠٢١

تعاقدت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، مع الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، للمشاركة في مسلسل «نسل الغراب» ومن المقرر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢١. Advertisements ونشر المنتج تامر مرسي صورة برفقة الثنائي أحمد السقا وأمير كرارة، وعلق مسلسل «نسل الأغراب» رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله حصرياً على شاشات المتحدة قصة وإخراج محمد سامي». وقدم الفنان أمير كرارة في شهر رمضان الماضي مسلسل «الاختيار» وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، فيما قدم السقا برنامج «اغلب السقا» عبر فضائيات MBC في نفس الشهر. اقرئي ايضا : شريف منير يظهر مع طفلتيه بعد تعرضهما للتنمر: دول المذنبين | فيديو

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