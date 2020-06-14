وفاة شقيق الفنانة بوسي ونورا

خيّم الحزن على الفنانة بوسي وشقيقتها الفنانة المعتزلة نورا، بعدما فقدا شقيقهما الأكبر محمد والذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ.
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في هذا السياق، أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، وفاة شقيق الممثلة بوسي ونورا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام”، قائلة: ”توفي محمد قدري شقيق الفنانة بوسي ونورا أسكنه الله فسيح جناته.. أزمة قلبية.. خالص التعازي للأسرة”.
وكان آخر ظهور للفنانة بوسي في فبراير الماضي بالمملكة العربية السعودية، أثناء أداء العمرة مع ابنتيها مي وسارة، بينما ظهرت الفنانة نورا في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي نوفمبر الماضي.
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