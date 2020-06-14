قال الكاتب الكبير وحيد حامد إنه يواصل كتابة الجزء الجديد من مسلسل «الجماعة» في الوقت الحالي، وهو العمل الذي من المحتمل أن يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.
اقرئي ايضا : تدهور الحالة الصحية لمخرج مسلسل النهاية بعد تعرضه لأزمة أثناء تصوير المسلسل
وعن اتفاقه مع المخرج محمد سامي على تقديم مسلسل يكشف قصة الفنان أحمد زكي، ويقدم بطولته الفنان محمد رمضان، قال إن الأمر مجرد فكرة ولم أكتب حرفاً واحداً منها.
وأضاف وحيد أن المخرج محمد سامي تواصل معه تليفونياً وعرض عليه فكرة المسلسل ولم يكن هناك أي اتفاقات أخرى، مؤكداً أنه مشغول في الوقت الحالي بكتابة مسلسل الجماعة فقط.
اقرئي ايضا : هالة سرحان: «فيه سر عن كورونا والعالم دول بيشتغلونا»
كانت هذه تفاصيل خبر وحيد حامد يكشف حقيقة تجسيد محمد رمضان لشخصية احمد زكي في مسلسل عن حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.