وحيد حامد يكشف حقيقة تجسيد محمد رمضان لشخصية احمد زكي في مسلسل عن حياته

قال الكاتب الكبير وحيد حامد إنه يواصل كتابة الجزء الجديد من مسلسل «الجماعة» في الوقت الحالي، وهو العمل الذي من المحتمل أن يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

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وعن اتفاقه مع المخرج محمد سامي على تقديم مسلسل يكشف قصة الفنان أحمد زكي، ويقدم بطولته الفنان محمد رمضان، قال إن الأمر مجرد فكرة ولم أكتب حرفاً واحداً منها.

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وأضاف وحيد أن المخرج محمد سامي تواصل معه تليفونياً وعرض عليه فكرة المسلسل ولم يكن هناك أي اتفاقات أخرى، مؤكداً أنه مشغول في الوقت الحالي بكتابة مسلسل الجماعة فقط.

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