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وحيد حامد يكشف حقيقة تجسيد محمد رمضان لشخصية احمد زكي في مسلسل عن حياته

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mai.ali 0 تبليغ

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قال الكاتب الكبير وحيد حامد إنه يواصل كتابة الجزء الجديد من مسلسل «الجماعة» في الوقت الحالي، وهو العمل الذي من المحتمل أن يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

 

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وعن اتفاقه مع المخرج محمد سامي على تقديم مسلسل يكشف قصة الفنان أحمد زكي، ويقدم بطولته الفنان محمد رمضان، قال إن الأمر مجرد فكرة ولم أكتب حرفاً واحداً منها.

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وأضاف وحيد أن المخرج محمد سامي تواصل معه تليفونياً وعرض عليه فكرة المسلسل ولم يكن هناك أي اتفاقات أخرى، مؤكداً أنه مشغول في الوقت الحالي بكتابة مسلسل الجماعة فقط.

 

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