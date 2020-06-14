شريف منير يظهر مع طفلتيه بعد تعرضهما للتنمر: دول المذنبين | فيديو

ظهر الفنان شريف منير مع طفلتيه “فريدة“ و“كاميليا” في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام“، وذلك بعد تعرضهما للتنمر من قبل بعض النشطاء.

وتحدث شريف خلال الفيديو قائلاً على طفلتيه بطريقة ساخرة: “دول المذنبين واللي دمروا البشرية وأساءوا للدين بمجرد نشري صورة لهما على فيس بوك”.

وأضاف: ”أي حد يتعرض للتنمر لابد ألا يصمت عن حقه، ويبلغ السلطات المختصة، بعمل بلاغ رسمي».

يذكر أن طفلتي شريف منير قد تعرضتا للتنمر والشتائم بعدما نشر صورة لهما عبر حسابه بموقع فيس بوك، وجاءت الكثير من التعليقات السلبية والمسيئة لهما دون أن يعلم السبب في ذلك.



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شاهدي الفيديو :