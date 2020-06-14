هالة سرحان: «فيه سر عن كورونا والعالم دول بيشتغلونا»

نشرت الإعلامية هالة سرحان مقطع فيديو من العاصمة الفرنسية باريس ظهر فيه المواطنون يجلسون على المقاهي بلا كمامات والشوارع مزدحمة. اقرئي ايضا : تدهور الحالة الصحية لمخرج مسلسل النهاية بعد تعرضه لأزمة أثناء تصوير المسلسل

وعلقت هالة سرحان على الفيديو عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: صدق أو لا تصدق. «باريس النهارده». Advertisements وتابعت: «هو في سر عن كورونا زفته دي كل الدول مخبياه عننا ولا إيه الناس آخر اطمئنان زي مايكون قالوا لهم اعملوا تقارب مش تباعد وبلا كمامات. في سر والله العالم دول بيشتغلونا». اقرئي ايضا : شريف منير يظهر مع طفلتيه بعد تعرضهما للتنمر: دول المذنبين | فيديو

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